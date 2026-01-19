Железарски магазин горя в Кюстендил

Снимка: Булфото, архив

В Кюстендил горя железарски магазин на централната улица „Цар Освободител“, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в града Катя Табачка.

Сигналът за пожара е подаден в 16:28 ч. На място са се отзовали два противопожарни екипа.

По време на гасенето на пожара движението по главната улица е спряно.

Причината за пожара е късо съединение. Унищожени са дограма и окачен таван. Сградата е спасена и няма пострадали хора, посочи Табачка.

