Жельо Бойчев, КЗК: 80% от млечните продукти у нас са на една фирма, самосезирахме се

Пазарът на храни в Блъгария показва деформации, все повече разчитаме на внос на месо и мляко, което е безобразие, защото продоволствието е част от националната сигурност, това каза по Нова телевизия Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията.

Той допълни, че за 5 години производството на мляко у нас е намаляло с 25%, а вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%.

След разрешение от КЗК през 2023-а една фирма държи 80% от пазара на млечни продукти у нас, каза още Бойчев. Той подчерта, че законът позволява такава концентрация, ако тя е в полза на обществото. Едно от условията е повишаване на качеството и ангажиране на български производители на мляко в процеса.

Сегашният състав на комисията се е самосезирал и започва щателна проверка дали изискванията са изпълнени, каза Бойчев.

