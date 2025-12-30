Желязков: България отдавна не е най-бедната в ЕС, изпреварихме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва

Булфото

Това беше една сложна, динамична година, правителството работеше като програмно, по ясни приоритети, заяви в началото на последното заседание на годината премиерът Росен Желязков.

Той отчете като успешно завършени тези приоритети - плащанията по ПВУ, конкурентоспособност на икономиката и влизане в еврозоната.

Премиерът благодари за подкрепата на коалиционните партньори, като подчерта, че досега нито едно правителство не е оцелявало при шест вота на недоверие.

Той отчете, че България е в топ 5 на европейските икономики по ръст, а България "отдавна не е най-бедната страна в ЕС" - по покупателна способност изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва, каза Желязков.

"Това трябва да го подчертаваме, защото е повод за самочувствие на всеки един българин", заяви премиерът.

Безработицата тази година намалява. Имаме 3,6% инфлация и тя няма нищо общо с еврото, а с повишената покупателна способност и изсветляване на икономиката, заяви още той.

От днес се създава координационен център по въвеждането на еврото. Оглавява го председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, цитира БТА и OFFnews.bg.

