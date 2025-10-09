Желязков: Държавата е готова да помогне в кризата с боклука на София

снимка: МС

Боклукът няма политически цвят и не могат да се извадят положителни резултати. Боклукът е замърсяване и замърсяването води до замърсяване в политическата среда. Предложихме държавата да се намеси с техника и решение ако е необходимо, решение да се преодолее моментната ситуация. Това заяви премиерът Росен Желязков, който разговаря с кмета на столицата Васил Терзиев и районни кметове.

Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че ще се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото, заяви Желязков, цитиран от БНР.

Министър Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който СО поиска от държавата конкретно решение за това. Адмирираме желанието на СО да се справи с проблема и ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на сътрудничество да се реши проблемът, каза още Желязков.

