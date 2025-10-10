Желязков: Държавата ще събере годни доказателства за нуждите на правосъдието по случая "Елените"

Снимка: Булфото

Това не може да не остане безнаказано. Аз поемем ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Това заяви премиерът Росен Желязков край хасковското село Конуш в отговор на въпрос за търсене на отговорност за трагедията в курорта Елените.

Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред човека, каза Желязков. Той увери, че всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии.

Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи, отбеляза премиерът. Той допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна, смята Желязков.

Той бе заедно с европейския комисар по въпросите на земеделието и храни Кристоф Хансен и със земеделския министър Георги Тахов край село Конуш за откриването на реновиран голям напоителен канал, посочва БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!