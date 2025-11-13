Желязков: Добър ли е бюджетът - не. Още днес ще бъде внесен в НС

"Ще посветим заседанието на проектобюджета. Той ще бъде внесен още днес в Народното събрание. На въпроса дали бюджетът е добър - отговорът е "не". На въпроса дали е лош – всяка социална, политическа или икономическа група би казала "да". Същественият въпрос е дали е възможен друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен", каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание.

Желязков отсече, че 2026 година е времето, когато със социалните партньори ще говорят за реформи в пенсионния, здравния, данъчно-осигурителния модел, администрацията, инвестиции, информира Фокус.

По думите му през тези седмици са провели социалния диалог - независимо, че не е във формат НСТС, но беше проведен с работодатели и синдикати. "Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Сигурен съм, че това ще го наблюдаваме и ще дебатираме по параметрите на бюджета и в Народното събрание", посочи Желязков.

"Този бюджет е "коалиционен". Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален или консервативен. Това бюджет не създава политики, а следва политики, които са създадени в българското законодателство", допълни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!