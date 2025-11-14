Желязков: "Лукойл Нефтохим" е елемент от критичната инфраструктура

Снимка: Булфото

Днешното заседание на Съвета по сигурността към правителството не е извънредно, но оперативно, за да може на правителството да предложи кой да е особеният управител на "Лукойл", обяви премиерът Росен Желязков в началото на заседанието, което той свика тази сутрин.

Премиерът обяви, че рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото, посочва БНР.

"С оглед на обстоятелствата, които са свързани с установяването на публичен контрол върху дейността на дружествата от групата на "Лукойл", опериращи в България, с цел дерогация по отношение наложените санкции от страна на OFAC, така щото след 21 този месец рафинерията да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено, тъй като това е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. И след решение и становище на съвета по сигурност предложение ще бъде направено до Министерски съвет за назначаването на особен управител на дружествата и поемане на тяхната дейност в полза на обществото, в полза на дружествата и в полза на работещите в тях", заяви той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!