Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

25.12.2025 / 09:45 1

Снимка: Булфото

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави българите за Рождество Христово с пост на официалната страница на Министерския съвет във фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", пожела Росен Желязков, предава БТА. 

Коментари
1
0
kris (преди 48 минути)
Рейтинг: 551787 | Одобрение: 104042
Този как не го е срам да си показва мацуната пред нас, не ми е ясно.....?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

