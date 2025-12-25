Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

Снимка: Булфото

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави българите за Рождество Христово с пост на официалната страница на Министерския съвет във фейсбук.

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа. В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!", пожела Росен Желязков, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!