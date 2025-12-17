Желязков: Очевидно е вече, че отиваме на избори

Снимка: Булфото

Премиерът в оставка Росен Желязков с коментар пред журналисти от Брюксел след приемането на бюджета.

"Правителството, в момента, в който прие на заседание на МС, удължителния бюджет показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в НС за 2026. Очевидно е вече, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии, така че моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, което е получило легитимност може да провежда", обясни Желязков, цитиран от Дарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!