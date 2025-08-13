Желязков: Траен мир не може да бъде постигнат без ЕС и Украйна

Снимка Булфото

Премиерът разкри как може да бъде сложен край на войната в Украйна.

"Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Европейския съюз и Украйна", това написа премиерът на България Росен Желязков в профила си в "Екс" (по-рано "Туитър").

"На днешната видеоконференция на Коалицията на желаещите обсъдихме предстоящата среща в Аляска", добави той в социалната мрежа.

"Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да постигнем мир в Украйна, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет", посочи още българският министър-председател, пише novini.bg.

