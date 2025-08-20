Желязков изпратил предложение за преназначаване на шефа на НСО

кадър Нова тв

Днес внесох предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството за назначения в службите. Парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали липсата на титуляри на различните позиции ще се превърне в правило. Това заяви преди редовното заседание на Министерския съвет премиерът Росен Желязков.

"Възложена процедура за изграждането на пречиствателна станция, ВЕЦ и довеждащ водопровод на язовир Черни Осъм. Правителството подкрепя преструктурирането за изграждането на ВиК инфраструктура. Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници. Ще бъде свикан кризисен щаб и експерти на терен ще участват на работата на терен", съобщи премиерът.

"Случилото се не може да ни остави равнодушни. Публичните власти трябва да предприемат мерки. Човешката дейност не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Някои дейности изискват по-голям самоконтрол, но при високорискови такива, които се предлагат като търговска дейност, държавата трябва да упражни начална превенция за безопасността, както и последващ контрол. Нова нормативна регулация на такъв тип дейности ще бъде създадена. Ангажиментът не е само на търговеца на адрелино-атракционната дейност и на родителите и настойниците, а на всички. Сезонът е в разгара си, затова са нужни спешни предложения и анализ на ниво закон", коментира министър-председателят, предадед Нова тв.

