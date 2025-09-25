Желязков отговори на критиките на Борисов

снимка: МС

От САЩ, където е на посещение, премиерът Росен Желязков отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на управлението на водната криза.

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че още преди започването на работа на Борда по водите е казал на министрите, че времето за това да търсим кой е виновен за положението до което сме достигнали, включително и природата, е отминало.

Росен Желязков добави:

"Оттук нататък, всичко онова, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес - и инвестициите в инфраструктурата, и довеждащите водопроводи и източниците. В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа. Мисля, че резултатът ще се види след 27 септември".

Министър-председателят заяви още, че вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде както в Плевен, така в Брезник, защото правителството гледа и други райони, където има проблем с водата.

Според Росен Желязков Бордът по водите е инструмент, а не е решение, а решението са целенасочени действия, защото хората имат основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо може да се говори за качество. В заключение премиерът каза, че ангажиментите, които правителството има трябва да бъдат изпълнени, предаде БНР.

