Желязков отговори пред парламента за снимката с Тръмп и Мелания

кадри Народно събрание, МС

редактор Веселин Златков

По време на парламентарния контрол премиерът Росен Желязков даде интересен отговор на въпроса дали снимката му с президента на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания е истинска или не. Въпросът беше зададен от Кирил Веселински от МЕЧ.

„На снимката аз не съм восъчна фигура”, каза от трибуната на парламента министър-председателят и допълни:

„Другите въпроси можете да ги зададете към носителите на авторските права на снимката”, допълни Желязков. Думите му прозвучаха като потвърждение на съмненията, че кадърът не показва реална среща на българския премиер с президента на САЩ.

