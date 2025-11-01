снимка: АПИ

Премиерът Росен Желязков откри обновения участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли. В словото си пред представители на централната и местната власт, свещеници и граждани, министър-председателят посочи, че участъкът не е реновиран повече от четвърт век. Радостно е, че това е превантивен, а не авариен ремонт, при който са изпълнени всички необходими дейности, каза Желязков. Той допълни, че осветлението по участъка е само видимата част от проекта, но то дава друга визия и усещане за подреденост, за това, което се очаква от транспортната инфраструктура – най-вече висока степен на безопасност и усещане, че страната се развива във възходяща тенденция в полза на гражданите.

В днешния ден, когато отдаваме почит към всички онези, които със слово, знания и дух са осветявали пътя на народа ни през вековете, откриваме път, който буквално ще бъде по-светъл, ще бъде по-сигурен и безопасен за всички, които преминаваме ежедневно през него, каза в словото си областният управител на Благоевград Георги Динев. Той посочи, че усилията на много институции са довели до това осветеният участък от Е-79 на входа на Благоевград да е факт, с което се решава дългогодишен проблем с околовръстния път на града.

Участъкът Бело поле – Благоевград – Симитли, в това число старият тунел Железница на път Е-79, са обновени съгласно договор за превантивно поддържане, финансирани от бюджета на АПИ на стойност над 35,6 млн. лева, бе посочено на церемонията. Дейностите включват преасфалтиране, стабилизиране на банкети, цялостна подмяна на обезопасителни мантинели, подобряване на отводнителната система и нова хоризонтална маркировка, поставяне на осветление на трасето, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!