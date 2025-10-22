Желязков покани крал Чарлз III в България

снимка: МС

Министър-председателят Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата "Берлински процес" в Лондон. Това съобщиха от Министерския съвет в пост във Фейсбук.

Премиерът Желязков сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години, се посочва в публикацията. Българският министър-председател е отправил покана към Чарлз Трети да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

Желязков участва днес в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“. Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции, предаде БТА.

