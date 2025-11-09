Желязков ще участва в конференция за изкуствения интелект

снимка Булфото

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в конференция на високо равнище "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", съобщиха от правителствената информационна служба.

Конференцията ще се проведе на 10 ноември от 9:30 ч. в столичния хотел „Гранд хотел Милениум“.

Организатор на конференцията е Сметната палата на Република България и е посветена на 145-годишнината от създаването ѝ и на 30-годишнината от нейното възстановяване.

Тази вечер историята на Сметната палата на България ще оживее върху фасадата на Регионалния исторически музей-София. Динамичната 3D визуална проекция ще премине през настоящето на институцията и ще прекрачи в нейното бъдеще, където изкуственият интелект е помощник и съюзник на одитора в неговите професионални отговорности и мисия за постигане на по-добро управление на публичните средства, съобщиха от Сметната палата.

Освен премиерът, на конференцията утре ще присъстват вицепремиерът Томислав Дончев, министри, председатели на Върховни одитни институции от Европа, ръководители на български държавни институции, на професионални организации и др., добавиха от одитната институция, предаде БТА.

