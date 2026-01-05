Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Снимка: Булфото

Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж на 6 януари. Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър, предава Нова телевизия.

В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!