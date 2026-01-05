реклама

Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

05.01.2026 / 19:35 2

Снимка: Булфото

Премиерът Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Елисейския дворец в Париж на 6 януари. Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър, предава Нова телевизия. 

В него ще участват представители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Целта е да се направи равносметка на дискусиите за справедлив и траен мир в Украйна, да се финализира приносът на Коалицията към рамката за гаранции за сигурност и да се договорят следващите стъпки за подкрепата за Украйна.

0
0
kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 168941 | Одобрение: 18421
Най лесно се правят мизерии когато си в оставка!!!;):errm:Ангелче
1
0
бачо Кольо (преди 18 минути)
Рейтинг: 20946 | Одобрение: 5606
Тая гад нали е в оставка,къде се вре още?
Колкото повече,толкова повече!

