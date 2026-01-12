Желязков върна мандата на президента Радев и поиска избори на 29 март

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Росен Желязков дойде като представител на ГЕРБ в президентството за да получи и, както беше заявено по-рано, да върне неизпълнен мандата за ново правителство в този парламент. Държавният глава Румен Радев го поздрави, за това, че кабинетът му е проявил мъдрост и отговорност, като е подал оставка след масовите протести.

От своя страна Желязков коментира, че правителството му е свършило много работа. Той сподели, че се надява изборите за ново Народно събрание да са най-късно на 29 март.

„Предстоят два месеца на предизборна кампания, която няма да обединява, а разделя обществото, а може и да отблъсне избирателите”, коментира той.

Президентът отвърна, че това зависи до голяма степен и от правителството в оставка, докато управлението бъде поето от служебен кабинет. Той прие мандатът за неизпълнен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!