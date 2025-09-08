Желязков за словото на Радев: В политиката метафорите трябва да са подплатени с ясно наименование

снимка Булфото

В политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент, политически опоненти или политически алтернативи, заяви министър-председателят Росен Желязков като коментар на словото на президент Румен Радев по повод Съединението.

В словото си държавният глава каза, че 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението, каза още президентът.

Дерибеи като част от политическата лексика беше въведено тогава, когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи" (АПС). Иначе етимологично деребей означава непокорен на султана османски управник, поясни премиерът и каза, че не знае кой е султанът и кои са тези османски управници.

Трудно ми е да дам политическата оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи, каза Желязков за словота на президента Румен Радев. "Хрумва ми главата от "Под игото" - "Представлението", когато излиза графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията", посочи министър-председателят. Според него това не e било мястото (отбелязването на Съединението в Пловдив, бел.реп.), където това е трябвало да се случва.

Защото Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация, на всички - дори на тези, които не се харесват, тези които се мразят и ненавиждат помежду си. Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен смисъл, в смисъл за бъдещето, каза министър-председателят. "Когато поднасяха венците и когато освиркваха, президентът реагира правилно и ми каза: "така не се прави“. Мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден", заяви още Росен Желязков.

Премиерът коментира днес темата в Черна гора, където е на двудневно посещение, предаде днес.бг.

