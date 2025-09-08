реклама

Желязков за словото на Радев: В политиката метафорите трябва да са подплатени с ясно наименование

08.09.2025 / 20:40 2

снимка Булфото

В политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент, политически опоненти или политически алтернативи, заяви министър-председателят Росен Желязков като коментар на словото на президент Румен Радев по повод Съединението. 

В словото си държавният глава каза, че 140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението, каза още президентът.

Дерибеи като част от политическата лексика беше въведено тогава, когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи" (АПС). Иначе етимологично деребей означава непокорен на султана османски управник, поясни премиерът и каза, че не знае кой е султанът и кои са тези османски управници. 

Трудно ми е да дам политическата оценка за това кой как композира и как изрича своите приветствени думи, каза Желязков за словота на президента Румен Радев. "Хрумва ми главата от "Под игото" - "Представлението", когато излиза графът на сцената и започва да разговаря с публиката, някой суфлира, друг подвиква от аудиторията", посочи министър-председателят. Според него това не e било мястото (отбелязването на Съединението в Пловдив, бел.реп.), където това е трябвало да се случва. 

Защото Съединението е ден, когато трябва да се говори на цялата нация, на всички - дори на тези, които не се харесват, тези които се мразят и ненавиждат помежду си. Съединението е ден на единение, ден, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна, не само в териториален, но и в духовен смисъл, в смисъл за бъдещето, каза министър-председателят. "Когато поднасяха венците и когато освиркваха, президентът реагира правилно и ми каза: "така не се прави“. Мисля, че тази негова лична оценка беше по-вярната, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на този ден", заяви още Росен Желязков.

Премиерът коментира днес темата в Черна гора, където е на двудневно посещение, предаде днес.бг. 

 

0
0
ас (преди 25 секунди)
Рейтинг: 167004 | Одобрение: 25919
секретатрката на тиквата кога стана политик.
1
0
Серж (преди 7 минути)
Рейтинг: 223344 | Одобрение: 44589
Ами ти си точно един от тези политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност, бе продажнико надупен! Точно навръх съединението си би камшика за Черна гора...Чий го дириш там?Гняв

