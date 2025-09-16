Желязков за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват честно и почтено

снимка: МС

Първото заседание на Националния борд по водите се състоя днес. То беше свикано тази сутрин от премиерът Росен Желязков.

„Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме. Климатичните фактори - намаляването и неравномерните валежи, засушаването, пожарите. На следващо място, лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата (водоснабдяване и канализация - бел.ред.) в общините и не на последно място лошата експлоатация, която би следвало да служи за напояване, промишлени и битови нужди“, обясни Желязков, цитиран от бТВ.

„Вчера наблюдавахме - темата с Ловеч – лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е в Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това не трябва да се допуска и е част от следващия фактор – човешкия“, коментира премиерът.

По-рано днес изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка.

„Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход, заяви Желязков. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата и в разработването на нови водоизточници и при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнения“, поясни той.

Премиерът подчерта, че членовете на Националния борд по водите, изпълнителната власт и местната власт, във взаимодействие с неправителствения сектор, трябва отговорно да намерят и реализират съответните решения.

По думите му затова част от борда е и Българската банка за развитие, която има за цел целенасочени инвестиции.

„Нямаме оправдание за това, че няма пари, пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото“, коментира Желязков.

