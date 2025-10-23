Жена - пенсионер трябва да има 20 000 лева в пенсионната си партида, за да получи пожизнена пенсия

Пиксабей

Втората пенсия у нас е създадена, за да допълва основната пенсия от НОИ и да осигури по-стабилен доход на възрастните хора.

Тя е част от дългосрочната концепция за финансова сигурност след пенсиониране.

Но нови разяснения и предстоящи промени в режима ѝ поставят важни въпроси — може ли човек да получи част от средствата по-рано, какво се случва при заболяване и какви са правилата при доброволните фондове, пише Марица.

Кога може да се тегли част от втората пенсия?

Законът допуска еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата по партидата, дори преди настъпване на пенсионната възраст, но само при трайно намалена работоспособност над 89.99%.

Това означава, че хора с тежки заболявания могат да се възползват от ранно плащане, без да чакат навършване на пенсионна възраст.

Различна е ситуацията при т.нар. трета пенсия, където гражданинът може да изтегли изцяло или частично средствата си по всяко време.

Ако обаче е ползвано данъчно облекчение за тези вноски, при изтегляне сумата подлежи на облагане, освен ако лицето вече е пенсионер.

В момента втората пенсия у нас рядко осигурява доживотно плащане. В повечето случаи се изплаща разсрочено в рамките на 1 до 3 години, след което пенсионерът остава само с основната пенсия от НОИ, която е намалена с около 10% заради участието във втория стълб.

Това поставя нуждата от ново регулиране на системата и по-ясна политика за защита на спестяванията на гражданите.

Накъде върви пенсионната реформа

Експерти настояват за повече прозрачност, по-добра доходност на частните фондове и възможност за избор между доживотно и разсрочено плащане.

Възможно е през 2026 г. да се обсъдят нови промени, които да хармонизират втората пенсия с европейските практики.

Истинските пенсионери (тоест тези, които ще получават втора пенсия пожизнено от втория стълб) са едва 6764 души към полугодието, като мнозинството от тях (5822 души) също са избрали варианта на пожизнена пенсия с разсрочено плащане, тоест да получат максимално бързо максимално голяма част от спестяванията си.

Тоест масовото желание на хората е да си вземат частните спестявания възможно най-бързо, което като цяло се разминава с идеята на дългосрочния пенсионен доход. Според актюерските статистики жените у нас получават пенсия средно около 18 години, а мъжете, които все още се пенсионират и по-късно от жените – около 12 г.

Еднократното плащане е в случаите, когато натрупванията в партидата са под три минимални пенсии за страната (тоест под 1891.50 лв. към момента). Причината е, че средствата са толкова нищожни, че не си заслужава да се плащат разсрочено.

Разсроченото плащане

Разсроченото плащане е вторият и масов вариант към момента, като обичайно хората прибират всичките си спестявания до 3 години. То се прилага в случаите, когато натрупванията по партидата не са достатъчни за пожизнена пенсия, но надхвърлят стойността на три минимални пенсии (тоест са над 1891.50 лв.).

Условието е месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната (в момента 94.58 лв.), но да не е и по-висок от минималната пенсия (в момента 630.50 лв.). По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) средният размер на разсроченото плащане в периода януари-юни 2025 г. е бил 511.49 лв. на месец.

Обичайно жена-пенсионер трябва да има около 20 000 лв. в пенсионната си партида, за да получи пожизнена пенсия. Към полугодието на 2025 г. средната месечна пожизнена пенсия е била 233.88 лв., но размерът ѝ много зависи от това какъв пенсионен план е избрал пенсионерът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!