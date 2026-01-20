Жена: Банкомат ми глътна 4250 лева

Пиксабей

За 20 дни в еврозонатa 58% от левовете вече са извън обращение. Според Координационния център за еврото сериозни нарушения на закона няма, но наши зрители продължават да ни сигнализират за проблеми с депозирането чрез банкомати.

4250 лева. Толкова "поглъща" банкомат в бургаския квартал "Меден Рудник" от Кремена Пампорова при депозит малко преди въвеждане на еврото.

"Изплю ми картата. Без да ми даде бележка и сумата пари не беше отразена в банковата ми сметка", коментира тя пред БТВ. И така до 18 януари, когато получава отговор, че ще разгледат случая ѝ до 35 дни. "След като се свързах с вас – 3 минути и парите ми бяха възстановени. Наистина, благодаря", казва Кремена.

По-скорошен е казусът на Таня Кузмова, на която регистрират 5000 от 6000 внесени левове преди 5 дни от банкомат в София. Получава парите си след сигнал до банката, КЗП, медиите и Фейсбук страницата на банката.

"Оттам всъщност стигнах по-бързо до тях. Бих посъветвала хората да знаят с каква сума отиват и колко банкноти са", коментира Таня.

Банкомат пусна бял лист вместо 50 евро

След запитване, от Асоциацията на банките потърсиха становище на конкретните трезори. До днес следобед казусите бяха решени. "Наш приоритет е максималното съдействие на гражданите...", посочват от асоциацията.

Що се отнася до правилото при превалутиране в евро цената на стоките и услугите да се закръглява в полза на потребителя, от Координационния център казаха: "Много стоки и услуги са закръглени надолу. Има автомивка, която е закръглила нагоре, а друга - надолу... Няма как да ви изредя на списък определени видове ориз, определени видове кашкавали, определени сирена", коментира председателят на центъра Владимир Иванов.

Остават ни 11 дни, в които ще можем да се разплащаме и в двете валути.

Най-скъпият месец е януари - потребителската кошница е поскъпнала с 1 евро и 50 цента до 53 евро, съобщиха още от Координациония център.

Спрямо първата седмица на месеца, към 16 януари най-осезаем ръст в цените на едро има при тиквичките - с 25 цента, мандарините - 17 евроцента, пилешкото - 11 евроцента, сиренето - 6 евроцента и олиото - 5 евроцента.

