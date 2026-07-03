Жена, обвинена в опит за убийство на мъжа си, ще бъде под домашен арест

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38-годишна жена, привлечена като обвиняема за две посегателства срещу терминално болния си съпруг, ще бъде под домашен арест. Решението е на Варненския апелативен съд, след въззивна проверка на определение на Шуменския окръжен съд. Е. К. е привлечена към наказателна отговорност за опит за убийство, извършено в условията на домашно насилие в Шумен спрямо лице в безпомощно състояние и за причиняване на лека телесна повреда.



Защитата не оспорва, че обвиняемата е нанесла травматични увреждания на мъжа. Тя обаче категорично не е целяла умъртвяването на пострадалия – баща на детето ѝ. Искането си за определяне на домашен арест адвокатите аргументираха и с хуманитарни основания – да се грижи за малолетното дете.

По време на съдебното заседание представителят на Апелативната прокуратура съобщи, че болният мъж е починал. Прокурорът настоя жената да остане под стража заради тежестта на първото деяние. За разследваното престъпление и предвиденото наказание законът предполага опасност от извършване на престъпление и/или укриване.

Апелативният съд изрази солидарност с извода на първата инстанция за наличието на обосновано предположение за съпричастността на обвиняемата към извършването на двете престъпления. Не е оборена законовата презумпция за опасност от осъществяване на престъпление при деяние, наказуемо с над 10 години затвор. Поведението на Евелина К. спрямо съпруга й разкрива висока обществена опасност.

Въззивният съд припомни, че задържането под стража е изключителна мярка по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Тя трябва да се прилага, само когато целите на закона не могат да се постигнат с друга мярка за неотклонение. В този случай това може да стане и с втората по тежест мярка, смята съдебният състав. Домашният арест е съизмерим със задържането под стража по отношение на ограниченото право на придвижване. Налице са и важни социални причини – необходимостта от специфични грижи за дете, останало в ранна възраст с един жив родител.

По тези съображения Апелативният съд отмени определението на първата инстанция и с окончателен съдебен акт взе мярка „домашен арест“ спрямо обвинената в две престъпления жена.

Редактор "Екип на Петел",

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