Жена, срещнала се очи в очи с похитителя на Наталия: Взе ми чантичката и ме пита "знаеш ли кой съм аз?"

кадър: bTV

Пред bTV говори жена, срещнала се очи в очи с Асен Симеонов – мъжът, отвлякъл 11-годишната Наталия. Оказва се, че през 24-те дни в неизвестност той е крал от магазини и е обирал хора, за да изкара прехраната си.

Само ден преди ареста в нива в покрайнините на село Васил Друмев Силвия Младенова среща Асен Симеонов.

„Чувам в слънчогледа някакво бягане. Първоначално си помислих, че може би е животно, но тъй като през деня видях, че имаме тук жандармерия, вече бях с едно наум, че всичко е възможно. Видях в един момент, че човек бяга срещу мен – мургав. Дойде до мен, поиска ми тази чантичка, която е на мен: „Дай ми чантичката“. Аз го попитах какво се случва, той ме попита: „Знаеш ли кой съм аз?“. Аз го попитах: „А ти знаеш ли аз коя съм?“. И се наложи да ме бутне и да ме събори, за да ми вземе чантичката“, разказва Силвия Младенова.

Асен се насочва към близката слънчогледова нива и се скрива. От чантата на Силвия взима само цигарите, другото захвърля. Силвия подава сигнал на 112. Разказва за срещата с мъжа, но към онзи момент не разпознава, че става дума за беглеца, който цялата страна издирва.

„Не съм обръщала внимание как изглежда“, казва Силвия Младенова.

Часове след срещата Силвия осъзнава кого е срещнала. Асен е задържан в село Овчарово, на около 8 километра от мястото на срещата му със Силвия.

„Няма данни, че Асен и Наталия са намерили подслон в някоя изоставена постройка или къща в селата, а са намерили убежище в подобни ниви, като това слънчогледово насаждение, където са се крили и през деня, и през нощта“, казва Красимир Кънчев.

През последните дни Асен е откраднал хранителни продукти от магазин в село Мадара, срещнал се е и с пастир, но не е наранил никого.

На кадри, уловили Асен и Наталия през последните 24 дни, се вижда как детето върви привидно спокойно до него. Какво говори поведението ѝ – коментира криминалният психолог Велина Владимирова.

„Концепция, трудна за разбиране от масата хора: как така тя върви и изглежда спокойна? Как не започва веднага да говори срещу него в полицията? Трябва да разберем прост, но силен психологичен механизъм – механизъм за оцеляване“, коментира Владимирова.

„В една ситуация най-важното е да контролираш здравето и живота си. Как го правиш – когато изпълняваш това, което ти е наредено и което се изисква от теб“, посочва криминалният психолог.

Според психолога е твърде възможно Наталия да е развила Стокхолмски синдром.

„Тя се крие дори когато го задържат полицаите. Когато я викат, не се показва – това е страх. В тази ситуация не знам какво ѝ е обяснил. Ако той е човекът, който я закриля, и ако не го слуша, ще последват всички тези лоши работи, как да се отзове на повика на хора, които нито познава, нито получава инструкции към момента. Тя продължава да изпълнява последните инструкции, които е получила, и съответно се крие“, коментира Велина Владимирова.

„Към момента поне аз не мога да направя категоричен извод какъв е мотивът – дали използва детето като инструмент да накаже майката за някакви лични разпри, или зад отвличането се крие сексуален мотив“, казва още тя.

„Разбира се, че е възможно. Но пак да кажем, че не знаем дали това е казусът“, посочва Владимирова за възможността за сексуален мотив.

Утре съдът ще гледа мярката за неотклонение на Асен Симеонов.

Редактор "Екип на Петел",

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