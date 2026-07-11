Жена бе взета за заложник в супермаркет в Берлин

Снимка Пиксабей

Униформените служители на реда в Берлин са на крак. Полицията в германската столица Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена бе взета за заложник снощи в супермаркет, предаде ДПА.

Нападателят я държи под заплаха от 22:00 местно време снощи (23:00 ч. бълг. вр.), уточни полицията. Засега не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи поддържат контакт, пише БТА.

"Към момента двамата все още са вътре в супермаркета", заяви полицейският говорител Щефан Петерсен-Шуман тази сутрин пред ДПА. "Операцията е в ход и на този етап не можем да кажем нищо повече", посочи той. Супермаркетът се намира на улица "Хилдбургхауз", отбелязва ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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