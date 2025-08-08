Жена блъсна патрулка в Русе

илюстрация: Булфото

Кола с жена зад волана блъсна патрулка на кръстовище в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. При инцидента няма сериозно пострадали.

Произшествието е станало на кръстовището между булевардите "Цар Освободител" и "Неофит Бозвели".

Полицейският автомобил, с включени светлинен и звуков сигнал, се е движел по бул. "Цар Освободител" в посока жп гарата, когато е бил ударен в дясната си страна от кола, управлявана от жена на 54 години.

В полицейския автомобил са се намирали трима служители на полицията.

Шофьорът на колата и служителите на реда са транспортирани за преглед в Университетската болница "Канев", откъдето по-късно са освободени за домашно лечение без тежки наранявания, предаде БТА.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са дали отрицателен резултат, уточни Малчева.

По случая се води проверка, която да установи обстоятелствата и причините за произшествието.

