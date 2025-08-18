Жена даде съвет какво олио да купуваме

Редактор: Недко Петров

Олиото продължва да поскъпва. Това обаче не пречи на българина да го използва. Жена припомни, че къща без олио не може, а друга каза, че го търси на промоция и препоръча на потребителите да се възползват от промоционалните цени. Според данните годишното поскъпване е от 10%.

През август миналата година един литър олио се е продавал на борсите на цена 2.80 лева, а в същия месец през 2025-а литърът е 3 лева и 9 стотинки.

Цената на дребно в магазина през август миналата година е била 3 лева и 43 стотинки за литър, а година по-късно е близо 4 лева.

Според производителите на слънчоглед по-високите цени на олиото се дължат на по-слабота реколта през последните години заради лошите климатични условия нашите

От три години се наблюдава тенденция на засушаване. Нашите фабрики купуват нашата суровина и регулярно се вдигат и цените на олиото, и на всички свързани с това продукти, заяви производител.

Според производителите на олио за по-високите цени са допринесли не само намалената реколта, но и завишените разходи за производство.

Тази година поради засиленото търсене точно от купувачите, цените на външните пазари се увеличиха повече, отколкото в сравнение с миналата година, съобщи БНТ.

