Жена два пъти нападна бившия си мъж в Нови пазар

49-годишен мъж в два поредни дни е подал сигнал в полицията, че е тормозен от бившата си жена, срещу която има издадена заповед за защита от домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

Полицейски служители от РУ - Нови пазар започнали работа по случай, в който жената повредила огледало за обратно виждане на бус, управляван от бившия ѝ мъж. При проведените проверки се оказало, че ден преди това същата дама е била задържана за нарушаване на заповед за домашно насилие.

На 1 септември в полицейското управление в Нови пазар е приет сигнал от 49-годишен мъж, който съобщил, че бившата му жена хвърля камъни по къщата му. Екипът, който пристигнал на адреса, не е установил жената на място. Изяснено било, че е нарушила заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена на 15 август от Районен съд - Нови пазар.

Малко по-късно е установена и задържана от полицейските служители, съставен ѝ е предупредителен протокол. За извършено престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

На следващата сутрин мъжът отново се оплакал в полицията. Съобщил, че извършвал превоз от автогарата в Нови пазар до предприятие в Каспичан. В буса се возила 41-годишната жена. След кратка словесна атака от нейна страна ударила с юмрук по предното стъкло и счупила страничното огледало, предава Шум бг.

Извършва се проверка за престъпление по чл. 216 от НК. След приключването ѝ материалите ще бъдат докладвани на прокурор в Районната прокуратура в Нови пазар.

