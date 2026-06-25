Жена е била заключвана и тормозена в продължение на над една година
Снимка Булфото
Полицията в Лом установи 46-годишен мъж, налагал постоянен физически и психически тормоз над 37-годишната си съпруга, съобщиха от ОДМВР-Монтана.
Жената е заявила, че в продължение на повече от една година е била подложена на постоянен физически и психически тормоз, като е била и системно заключвана в семейното жилище, пише novini.bg.
Полицаите незабавно са предприели описаните в Закона за защита от домашното насилие процедури, като са попълнени необходимите документи и приложения, потвърждаващи данните за извършеното домашно насилие.
Мъжът е настанен за лечение в Психиатричното отделение на общинската болница „Свети Николай Чудотворец“ в Лом. По случая е образувано досъдебно производство.
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