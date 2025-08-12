Жена е дала на измамници 6 000 лв. след заплахи срещу нея и семейството ѝ

Снимка: Пиксабей

Жена от Девин превела на измамници 6 000 лева след заплахи срещу нея и семейството ѝ, съобщиха от полицията в Смолян.

Тя посочи, че измамата е станала чрез мобилното приложение „WhatsApp“, предава БТА.

46-годишната жена е получила съобщение от чуждестранен телефонен номер с германски код. Тя била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема“.

Под заплахи за нея и семейството ѝ тя превела на два пъти по 3000 лева по посочена банкова сметка. Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията.

По случая е образувана проверка.

