Жена е донесла самоделно взривно устройство до ресторанта в Москва

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Жена е носела самоделното взривно устройство, което избухна пред италиански ресторант в Москва в събота вечерта. Експлозията е станала, след като охранител я спрял на входа на заведението, съобщиха руските власти, предаде Блиц

Най-малко трима души са загинали, а други 21 са били ранени при взрива, предадоха руски държавни медии, позовавайки се на представители на службите за сигурност.

Експлозията е станала около 20:00 часа местно време на площад „Кудринская“, близо до центъра на руската столица.

Националният антитерористичен комитет съобщи, че жената, която носела взривното устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Бомбата се детонирала, като убила жената, охранителя и един от посетителите.

Става дума за италианския ресторант Balzi Rossi, разположен в един от известните московски небостъргачи, построени по времето на Сталин. По време на взрива в заведението се провеждало частно събитие, информира BBC.

Властите не са разкрили кои са били гостите, нито са посочили кого смятат за вероятна мишена на атаката.

Очевидци разказаха, че след експлозията са видели окървавени хора да излизат или да бъдат извеждани от ресторанта.

Първоначално се появи информация, че взривът е станал в кухнята на заведението. По-късно от ресторанта публикуваха изявление, според което „е имало проблем отвън“.

Руският всекидневник „Комерсант“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че бомбата вероятно е била предназначена да осакати и убие гостите на лятната тераса.

Изданието допуска, че взривното устройство може да е било задействано дистанционно от друг човек. Разследва се и версията, че жената, която го е носела, не е знаела, че пренася бомба.

След експлозията пътищата около площад „Кудринская“ бяха затворени за кратко. В близост по това време се били събрали десетки велосипедисти за вечерно каране из града, но събитието беше отменено.

Редактор "Екип на Петел",

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