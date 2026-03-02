Жена е починала на място при катастрофата на автомагистрала "Струма"

Булфото

Жена е починала на място при катастрофа на автомагистрала "Струма" малко преди 12:00 часа днес, съобщиха от полицията. Инцидентът е между лекотоварен автомобил "Форд" и лек автомобил "Субаро".

Той е станал след разклона за Бобошево, в посока на движението към София.

Починалата жена е пътувала в лекотоварния автомобил. Двамата водачи, които са пострадали, са закарани в болница в Дупница. В болница в Благоевград е закаран пострадалият пътник от лекотоварния автомобил, предаде БТА.

Местопроизшествието все още се обслужва, трафикът се пренасочва по ГП-Е 79, казаха още от полицията.

Движението при км 72 на АМ "Струма" в посока София, след пътен възел "Бобошево, се ограничава, а трафикът се пренасочва заради пътното произшествие, съобщават на страницата си от Агенция "Пътна инфраструктура".

