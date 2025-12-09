Жена е пребита заради 5 ореха, взети от пътя
Кадър БТВ
Обрат след репортаж по bTV. Преди месеци телевизията разказа за жесток побой над възрастна жена заради пет ореха, взети от пътя. Извършителят беше оправдан от съда, а жената трябваше да плати глоба.
След като разказахме шокиращия случай в предаването „Тази сутрин“, Окръжният съд в Сливен обяви за виновен извършителя.
Какви са мотивите на магистратите и има ли последствия за нападателя?
Екип на БТВ отива на мястото на нападението – в сливенския кв. „Българска“, пред 32-ри блок, където се намира и конфликтното дърво – орех.
През септември миналата година 75-годишната жена се прибира към дома си, но спира, навежда се да вземе от земята пет ореха, когато я напада мъж, който живее в съседния вход. Имаше абсурдно решение на районния съд, че мъжът е невинен, след което последва обрат.
Златка Парушева разказа как е днес:
„Никога няма да го забравя, защото последиците бяха просто здравословни, повечето…Все още се възстановявам физически и психически. Такъв голям бой не съм яла през целия ми живот“, казва тя.
„Бой, който на никой не го пожелавам‘‘ – така описва случилото се 75-годишната Златка Парушева от Сливен
След като е нападната от непознат за нея мъж, от ситуацията я спасява общинският охранител Ради Новаков.
„Ние правим обходи, тогава бяхме на беседката и отдалече му изкрещях да спре. Той я удряше по тялото, по главата, събори я и продължи да я удря. Директно ви казвам – ако не беше репортажът, нищо нямаше да има. Благодарение на репортажа промениха решението на съда“, спомня си той.
Вчера пред екип на bTV адвокатът на Златка заяви, че тя и Ради са морално удовлетворени от развоя на събитията. А Златка е категорична, че ще търси обезщетение от нападателя си.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!