Жена е пребита заради 5 ореха, взети от пътя

Обрат след репортаж по bTV. Преди месеци телевизията разказа за жесток побой над възрастна жена заради пет ореха, взети от пътя. Извършителят беше оправдан от съда, а жената трябваше да плати глоба.

След като разказахме шокиращия случай в предаването „Тази сутрин“, Окръжният съд в Сливен обяви за виновен извършителя.

Какви са мотивите на магистратите и има ли последствия за нападателя?

Екип на БТВ отива на мястото на нападението – в сливенския кв. „Българска“, пред 32-ри блок, където се намира и конфликтното дърво – орех.

През септември миналата година 75-годишната жена се прибира към дома си, но спира, навежда се да вземе от земята пет ореха, когато я напада мъж, който живее в съседния вход. Имаше абсурдно решение на районния съд, че мъжът е невинен, след което последва обрат.

Златка Парушева разказа как е днес:

„Никога няма да го забравя, защото последиците бяха просто здравословни, повечето…Все още се възстановявам физически и психически. Такъв голям бой не съм яла през целия ми живот“, казва тя.

След като е нападната от непознат за нея мъж, от ситуацията я спасява общинският охранител Ради Новаков.

„Ние правим обходи, тогава бяхме на беседката и отдалече му изкрещях да спре. Той я удряше по тялото, по главата, събори я и продължи да я удря. Директно ви казвам – ако не беше репортажът, нищо нямаше да има. Благодарение на репортажа промениха решението на съда“, спомня си той.

Вчера пред екип на bTV адвокатът на Златка заяви, че тя и Ради са морално удовлетворени от развоя на събитията. А Златка е категорична, че ще търси обезщетение от нападателя си.

