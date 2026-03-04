Жена е с изгаряния по лицето след експлозията в Русе

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва след експлозията в апартамент в наш град до река Дунав.

Жена пострада при тежък инцидент с газова бутилка в русенския квартал „Чародейка“ тази вечер. Експлозията нанесе сериозни материални щети по жилищния блок и паркираните пред него превозни средства, но за щастие не предизвика пожар.

Инцидентът разтърси седмия етаж на блок 305 в квартала. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА, заяви: "Сигналът е подаден в 19:22 часа. Газовата бутилка е била разположена на терасата на апартамент на седмия етаж. Получило се е изтичане на газ и загазоване на помещението, след което е последвал взрив."

Веднага след получаването на сигнала, към мястото на инцидента потеглиха екипи на полицията, противопожарната служба и Спешна помощ. Спасителите установиха, че ударната вълна не е възпламенила пожар, което предотврати много по-мащабна трагедия. Екипите евакуираха живеещата в апартамента жена незабавно.

От центъра за Спешна помощ в Русе потвърдиха, че пострадалата пътува с линейка към Университетската болница „Медика“. Медиците констатираха леки изгаряния по лицето и ръцете на пациентката.

Ударната вълна от експлозията причини значителни материални щети на самия апартамент. Силата на взрива изби част от дограмата на терасата. Падащите отломки от седмия етаж се стовариха директно върху паркираните край блока автомобили и нанесоха сериозни поражения по ламарините и стъклата им.

В момента дежурни екипи извършват щателен оглед на местопроизшествието. Разследващите продължават да изясняват точните причини, довели до техническата неизправност на газовата бутилка.

