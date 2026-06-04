Жена е с опасност за живота след катастрофа във Варна

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След възникнало ПТП, случило се вчера на обяд, водач на лек автомобил - на 75 години, жител на с. Есеница и пътничка на 47-годишна възраст от с. Стоян Михайловски са настанени за лечение в болнично заведение.

Мъжът е с фрактура на ребрата и контузия на главата, в стабилно състояние, а жената е с травма на мозъка, с опасност за живота. Инцидентът е станал в района на с. Ветрино, когато лекият автомобил е бил затиснат и блъснат отзад от тежкотоварно превозно средство. По случаят е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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