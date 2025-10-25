Жена е с опасност за живота след катастрофа във Врачанско

снимка Булфото

Шестдесет и осем годишна жена е с опасност за живота след катастрофа край криводолското село Градешница, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Враца (ОД на МВР). В дневния бюлетин на дирекцията се посочва, че кола, управлявана от 47-годишен шофьор, е излязла вляво на посоката на движение и се ударил в крайпътно дърво. При проверка с дрегер е установено 2.50 промила алкохол в издишания въздух на водача, допълват от полицията.

Пътничката в автомобила - 68-годишна жена, е настанена във врачанската болница с черепно-мозъчна травма, фрактура на ребро и гръдна гост и с фрактури на първи и седми прешлен. Шофьорът е получил фрактури от първо до пето ребро, има хематом на главата и открита рана на коляното.

Според месечния отчет на ОД на МВР - Враца през септември в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 са тежки. При катастрофите са загинали двама и са ранени 18 души. За периода са установени 2436 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, пише БТА.

