Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа в Добричко

Жена е с опасност за живота след тежко пътнотранспортно произшествие, станало в района на село Жегларци, област Добрич, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич. Инцидентът е станал в понеделник следобед.

По първоначални данни лек автомобил „Тойота“, управляван от 30-годишна жена, е загубил контрол, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. При инцидента водачката е получила тежки травми и фрактури, и е настанена в болница с опасност за живота.

При катастрофата са пострадали още трима - 52-годишна жена, пътувала на задната седалка, е с множество фрактури и травми, също с опасност за живота, 18-годишен младеж, возил се на предната седалка, е с фрактура на долен крайник, без опасност за живота, а двегодишно дете, пътувало на дясна седалка, е с хематоми по главата, без опасност за живота, предаде БТА.

