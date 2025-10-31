Жена е в болница след скандал заради катастрофа в центъра на София

Булфото

Катастрофа стана днес в центъра на София. Сигналът е получен в 14:50 ч. днес.



Става дума за леко ПТП между два автомобила на столичния бул. "България" до НДК в посока кв. "Бояна". След удара двамата водачи - мъж и жена, излизат от колите си и влизат в конфликт.



По време на свадата 56-годишният шофьор посяга на 45-годишната водачка на другата кола, вследствие на което тя пада на земята. Откарана е в болница с травма на главата, а мъжът е задържан, казаха от СДВР пред "Фокус".



По случая е образувано досъдебно производство.

