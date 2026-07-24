Жена е в болница след верижна катастрофа край Добрич
кадър: Петел
Жена е с фрактура на лъчевата кост на ръката след верижна катастрофа между три автомобила, станала по-рано днес край Добрич.
Пътнотранспортно произшествие е възникнало на пътя към Добрич, между отклонението за село Малка Смолница и КПП-то.
При инцидента са се ударили три автомобила, като най-вероятната причина за катастрофата е невнимание от страна на водачите, уточниха за радио „Добруджа“ от ОД на МВР – Добрич.
Пострадалата жена е настанена в болница, но след поставянето на гипс ще бъде изписана, добавиха от полицията.
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