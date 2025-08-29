Жена е в критично състояние след катастрофата в Провадийско
Снимка: Булфото
Спътничката на шофьора, който причини тежка катастрофа край провадийското село Петров дол, който почина, е в критично състояние.
Припомняме, че сигнал за инцидента е подаден около 8,20 ч. вчера.
Едната кола, по неясни към момента причини, е навлязла в лентата за насрещно движение и почти челно се е сблъскала с другия автомобил.
Вследствие на удара спътничката на водача, който почина е настанена в реанимация – в критично състояние, а жената от другия автомобил е с фрактури на 3 ребра, без опасност за живота, съобщават от ОД на МВР - Варна.
По случая е образувано досъдебно производство.
