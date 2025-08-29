Жена е в критично състояние след катастрофата в Провадийско

Снимка: Булфото

Спътничката на шофьора, който причини тежка катастрофа край провадийското село Петров дол, който почина, е в критично състояние.

Припомняме, че сигнал за инцидента е подаден около 8,20 ч. вчера.

Едната кола, по неясни към момента причини, е навлязла в лентата за насрещно движение и почти челно се е сблъскала с другия автомобил.

Вследствие на удара спътничката на водача, който почина е настанена в реанимация – в критично състояние, а жената от другия автомобил е с фрактури на 3 ребра, без опасност за живота, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!