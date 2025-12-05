Жена е загинала, а друга е тежко ранена след стрелба в Хърватия

Снимка: Пиксабей

Една жена е загинала, а друга е тежко ранена след стрелба снощи в ромски квартал на град в Хърватия, съобщават местните медии. Полицията издирва предполагаемия извършител, съобщава агенция ХИНА, като уточнява, че става дума за местен 40-годишен мъж.

Стрелбата е станала около 21 ч. снощи местно време (22 ч. българско) в ромския квартал на град Мурско Средишче в северната част на Хърватия близо до границата със Словения. Заподозреният е открил стрелба в семейната къща, ранявайки 28-годишна жена, посочва БТА. След това той прострелял и 29-годишна жена пред къщата и избягал.

Двете жертви са били откарани в окръжната болница в Чаковец, където 28-годишната жена е починала в резултат на нараняванията. Другата жертва е в критично състояние, информира ХИНА.

Стрелецът е все още на свобода.

Според неофициална информация, цитирана от регионалната телевизия Ен1, мъжът е застрелял жената, с която е живеел в къщата, а след това е стрелял и по сестра ѝ на улицата.

