Жена е загинала при пожар край Русе в първите часове на Новата година

снимка: Булфото

Възрастна жена е загинала, а мъж е пострадал и има обгаряния по крайниците при два пожара в първите часове на 2026 г., казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Малко преди 6:00 ч. в руенско село е възникнал пожар в къща, като тялото на жената е открито, след като пожарът е потушен. Мъжът е пострадал при друг пожар в бургаско.

В последния ден на 2025 г. един човек е загинал, а други двама са пострадали при пожари в страната.

