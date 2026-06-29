Снимка: Булфото

Жена е загиналата при катастрофата между товарен и лек автомобил край селата Мокрен и Градец, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На телефон 112 в 14:58 ч. е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали на пътя между селата Мокрен и Градец. На място са изпратени екипи на Районно управление – Котел и спешна помощ.

По първоначални данни катастрофата е възникнала между товарен автомобил с румънска регистрация и лек автомобил с турска регистрация. Шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване в участък с завой, при който пътната маркировка забранява тази маневра.

Трима души са транспортирани в болнично заведение в град Сливен, предава БТА. Мъж в тежко състояние е превозен с въздушна линейка до болница в Бургас.

Пътят в участъка остава затворен за движение в двете посоки.

Редактор "Екип на Петел",

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