Жена е загиналата при катастрофата между товарен и лек автомобил край селата Мокрен и Градец
Снимка: Булфото
Жена е загиналата при катастрофата между товарен и лек автомобил край селата Мокрен и Градец, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
На телефон 112 в 14:58 ч. е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали на пътя между селата Мокрен и Градец. На място са изпратени екипи на Районно управление – Котел и спешна помощ.
По първоначални данни катастрофата е възникнала между товарен автомобил с румънска регистрация и лек автомобил с турска регистрация. Шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване в участък с завой, при който пътната маркировка забранява тази маневра.
Трима души са транспортирани в болнично заведение в град Сливен, предава БТА. Мъж в тежко състояние е превозен с въздушна линейка до болница в Бургас.
Пътят в участъка остава затворен за движение в двете посоки.
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