Жена и 12-годишно момиче са в реанимация след катастрофа в Сливен

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Трима пострадали при две пътнотранспортни произшествия са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ – Сливен през последното денонощие, съобщиха от лечебното заведение.

В Отделението по реанимация са настанени двама турски граждани – 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция и е в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция. То е с рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно и е контактно, пише БТА.

В Отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал. Състоянието му е стабилно.

През последните 24 часа спешна помощ в болницата са потърсили 77 души, от които 31 са приети за лечение. За същия период е родено едно бебе и са извършени осем операции.

Редактор "Екип на Петел",

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