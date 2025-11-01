Жена на 45 години е застреляна в денонощен магазин в София

Кадър Гугъб мапс

Убийство е станало в София през изминалата нощ.

От СДВР потвърдиха за bTV, че става въпрос за убийство в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон“. На място са изпратени екипи на полицията. По непотвърдена информация извършителят се издирва.

"Сигналът е получен в 22:59. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ.

Жертвата е жена на 45 години. Била е застреляна. Има огнестрелна рана в главата. И по първоначални данни е убита с 4 куршума.

Образувано е досъдебно производство.

Най-вероятно става дума за личен мотив, а не грабеж.

Очаквайте подробности!

