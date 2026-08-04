Жена на 51 години загина при катастрофа на АМ "Тракия"

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Жена на 51 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на 3 август в Районното управление в Нова Загора. Инцидентът е станал в посока Бургас, в прав участък на магистралата в землището на село Дядово, пише novini.bg.

По първоначални данни лек автомобил „Ситроен“, управляван от 53-годишен мъж, е напуснал пътното платно, след като шофьорът е загубил управление. При катастрофата е загинала 51-годишна жена.

Пострадали са водачът и още един пътник в автомобила. Те са транспортирани до болнично заведение в Стара Загора.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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