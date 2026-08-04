Жена на 51 години загина при катастрофа на АМ "Тракия"
Снимка Булфото
Жена на 51 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.
Сигналът за произшествието е подаден на 3 август в Районното управление в Нова Загора. Инцидентът е станал в посока Бургас, в прав участък на магистралата в землището на село Дядово, пише novini.bg.
По първоначални данни лек автомобил „Ситроен“, управляван от 53-годишен мъж, е напуснал пътното платно, след като шофьорът е загубил управление. При катастрофата е загинала 51-годишна жена.
Пострадали са водачът и още един пътник в автомобила. Те са транспортирани до болнично заведение в Стара Загора.
Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!