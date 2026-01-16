Жена на 69 години пострада при катастрофа между лека кола и камион край Ямбол

Снимка: Булфото, архив

69-годишна жена пострада при катастрофа между лека кола и товарен автомобил край Ямбол. Инцидентът е станал на изхода на града в посока село Роза на 15 януари малко преди 16,30 ч., съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

При катастрофата жената, която е пътувала в лекия автомобил, е получила фрактура на трети шиен прешлен. Колата е управлявал 49-годишен мъж, а камиона - 51-годишен, посочва БТА. Пробите и на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

Извършен е оглед на мястото на инцидента. Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са ранени 20 души при катастрофи, съобщиха от МВР. От началото на месеца са станали 174 катастрофи с 17 загинали и 212 ранени.

