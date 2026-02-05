Жена на 79 години от Каспичан е хвърлила на ало измамници 7000 лева

Снимка: Пиксабей

Жена на 79 години от град Каспичан е измамена по телефона, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Тя е подала сигнал в участъка на полицията в Каспичан вчера, че за времето от 18:00 до 22:50 ч. на 3 февруари неизвестен се е свързал и говорил с нея по телефона. Той се е представил за служител на полицията, успял да я убеди, че трябва да съдейства, за да бъдат заловени телефонни измамници, след което жената е хвърлила през тераса на жилището си сумата от 7000 лева и златна обеца, посочва БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Опити за измами по телефона бяха регистрирани на територията на община Каспичан в началото на 2026 г.

