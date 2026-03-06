Жена на 81 години загина при пожар в дома си в Радомирци

Пексабей

Жена на 81 години е загинала при пожар в дома си в село Радомирци, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Плевен.

Сигнал за пожара е постъпил тази сутрин в 03:30 часа в Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Червен бряг. Незабавно към адреса са насочени екипи от огнеборци и полицаи. След приключване на гасенето, в едно от помещенията на първия етаж е било открито безжизненото тяло на обитателката на имота – 81-годишна.

Местопроизшествието е запазено. В светлата част на деня ще бъде извършен оглед. Образувано е досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около инцидента се разследват от полицията в Червен бряг под наблюдение на Окръжна прокуратура – Плевен, допълват от пресцентъра на ОД на МВР, предаде БТА.

