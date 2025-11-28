Жена на Черен петък в мола: Приготвила съм 2000 лева за пазаруване

Кадър Фб

Черен петък е. Очаква се кулминацията на пазаруването с отстъпки от последните седмици да бъде именно днес. Освен изгодните покупки, обаче, Черният петък винаги крие и много подводни камъни, пише Бг он ер.

От Комисията за защита на потребителите съветват да проверяваме внимателно цените и информацията за стоките, както и да проследяваме цената на желания от нас продукт, ако е възможно – от по-ранен период преди самата покупка.

При нарушения трябва да подаваме сигнали. Сред най-честите нарушения на недобросъвестните търговци са необявяване на старата цена, фалшиво написани намаления и фалшиви сайтове.

При онлайн пазаруването потребителите трябва да бъдат особено внимателни откъде купуват, дали сайтът има всички признаци на доверен партньор и дали могат да му се доверят.

Някои клиенти не вярват на отстъпките, като ги наричат търговски трикове, докато други споделиха, че са си приготвили 2 000 лева за Черния петък.

